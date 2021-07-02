В киевском розарии началось цветение.

В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели розы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального ботанического сада имени Гришко НАН Украины.

"Здесь просто фантастически. Жаль, что фотографии не передают тех нежных ароматов, которыми королева цветов щедро делится с посетителями и ценителями ее красоты", - написали пользователи.

Предлагаем и Вам посмотреть на эти великолепные цветы.

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Автор: Екатерина Лиманская