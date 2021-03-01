Оранжерея при ботсаде Фомина известна своей уникальной тропической коллекцией, однако попасть туда - настоящий квест.

На прошлой неделе мы так вдохновились походом в оранжерею в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко НАН Украины, что решили продолжить знакомство с оранжереями Киева.

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На очереди оказался Ботанический сад имени акадимика Александра Фомина возле станции метро Университет, являющийся одним из старейших ботанических садов Киева и Украины. Однако если с заходом на основную территорию ботсада проблем нет - вход туда бесплатный, то визит в его оранжерею оказался настоящим квестом. Порой кажется, что там сделали все, чтобы киевляне и гости столицы не добрались до оранжереи.

Дело в том, что здешняя оранжерея относится к научной части ботсада, закрытой для свободного посещения. Однако туда можно зайти в составе экскурсии.

Как попасть в оранжерею ботсада Фомина

Вход в оранжерею ботсада Фомина находится не внутри ботсада, а снаружи - несколько дальше от основного входа, со стороны улицы С. Петлюры, 1. Именно у этого входа нужно собираться всем желающим попасть на экскурсию.

Плановые экскурсии в ботсад проводятся со среды по воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00, понедельник вторник - санитарные дни. Предварительно записывают на такие экскурсии только группы от 5 человек, остальные попадают в порядке живой очереди. Стоимость такой экскурсии - 52 гривни с каждого взрослого и по 26 гривень с ребенка.

Однако здесь есть пару нюансов. Во-первых, подходить к входу лучше примерно за полчаса до начала экскурсии - в связи с пандемией коронавируса в группу набирают не более 10 человек. Во-вторых, даже если вы будете в очереди первым, это еще не гарантирует, что вы попадете в оранжерею - если на это время уже будет заказана организованная экскурсия, вас уже не пустят, если количество посетителей будет превышать 10 человек. Увы, предугадать этот момент очень сложно, учитывая, что телефон оранжереи для справок работает только по будним дням.

При этом в администрацией ботсада можно договориться по поводу частной экскурсии. Если ваша группа до 5 человек - такая экскурсия обойдется вам в 260 гривень, если же вас больше 5 - то по 52 гривни с каждого взрослого и по 26 гривень с ребенка. Также в докарантинные времена экскурсии в ботсад проводили частные экскурсионные бюро Киева, однако сейчас ботсад занимается экскурсиями сам.

В оранжерее ботсада Фомина есть несколько тематических экскурсий. Основная - по тропикам и субтропикам, на нее ведут плановые группы по умолчанию. Стоит отметить, что эта коллекция действительно заслуживает внимания - она одна из самых богатых в Украине. Здесь есть растения, в частности, пальмовые, которым по 150-200 лет. А некоторые из них, как, например, слоновая пальма, в дикой природе, увы, не сохранились, потому увидеть их можно только в природных заповедниках и ботсадах.

Также можно посетить экскурсию в павильон с кактусами и сукулентами, которую лучше всего посещать с апреля, а также в сезонный павильон с водными растениями - он открывается примерно с мая. Чтобы посетить эти две экскурсии, нужно договариваться с администрацией заранее.

Больше справочной информации можно узнать по ссылке.

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Автор: Марина Григоренко