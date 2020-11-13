С 30 октября 2020 года во Франции действует второй с начала пандемии COVID-19 локдаун, призванный остановить распространение опасного вируса.
Среди прочих ограничений, теперь французы не могут выходить на улицу без уважительной причины. К ним относится:
- Поездки на работу, в школу или учебное заведение и обратно; проведение важных деловых поездок, которые нельзя перенести или провести онлайн; сдача экзаменов;
- Покупка профессиональных расходных материалов или покупка товаров первой необходимости;
- Медицинские назначения, которые не могут быть выполнены удаленно или отложены;
- Основные семейные причины, оказание помощи уязвимым лицам или забота о детях;
- Лица с ограниченными возможностями и сопровождающее их лицо;
- Индивидуальные упражнения на свежем воздухе, прогулки только с членами вашей семьи или с домашними животными, в пределах 1 км от вашего дома и не более одного часа;
- Судебная или административная повестка; назначение на государственную службу;
- Участие в миссии, представляющей общественный интерес, по просьбе административного органа;
- Возить детей в школу и обратно или на внеклассные мероприятия.
Чтобы выйти на улицу по вышеуказанным причинам, жителям Франции нужно сначала загрузить специальный разрешительный сертификат сайте Министерства внутренних дел Франции.
В случае нарушений правил локдауна гражданам грозит штраф от 135 евро, если их поймают впервые, при повторном нарушении в течение 15 дней - штраф от 200 евро, а после 3 нарушений за 30 дней - штраф в размере 3750 евро и наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.
В таких условиях французам придется жить минимум четыре недели.
Примечательно, что за первые 2 недели локдауна 60% опрошенных французов признались, что нарушили его правила хотя бы один раз. В основном нарушители пользовались сертификатами на передвижение по причинам, отличным от оговоренных правилами (24%), гуляли сверх разрешенного лимита в один час (17%), а также встречались с родственниками (23%) или друзьями (20%). 9% опрошенных нарушили правила, чтобы встретиться с сексуальным партнером, в том числе потенциальным.
Карантинные меры в разных странах
- В Британии вводят жесткий карантин из-за коронавируса
- В Германии на месяц ввели частичный локдаун
- В Греции вводят трехнедельный локдаун из-за всплеска COVID-19
- Локдаун в Италии: как сегодня выглядит опустевший Турин (фоторепортаж)
- Отмена массовых мероприятий, масковый режим и комендантский час: Грузия и Литва ужесточают карантин из-за COVID-19
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.