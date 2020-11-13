Сейчас французы не могут выходить на улицу без уважительной причины и специального разрешительного сертификата.

С 30 октября 2020 года во Франции действует второй с начала пандемии COVID-19 локдаун, призванный остановить распространение опасного вируса.

Среди прочих ограничений, теперь французы не могут выходить на улицу без уважительной причины. К ним относится:

Поездки на работу, в школу или учебное заведение и обратно; проведение важных деловых поездок, которые нельзя перенести или провести онлайн; сдача экзаменов;

Покупка профессиональных расходных материалов или покупка товаров первой необходимости;

Медицинские назначения, которые не могут быть выполнены удаленно или отложены;

Основные семейные причины, оказание помощи уязвимым лицам или забота о детях;

Лица с ограниченными возможностями и сопровождающее их лицо;

Индивидуальные упражнения на свежем воздухе, прогулки только с членами вашей семьи или с домашними животными, в пределах 1 км от вашего дома и не более одного часа;

Судебная или административная повестка; назначение на государственную службу;

Участие в миссии, представляющей общественный интерес, по просьбе административного органа;

Возить детей в школу и обратно или на внеклассные мероприятия.

Чтобы выйти на улицу по вышеуказанным причинам, жителям Франции нужно сначала загрузить специальный разрешительный сертификат сайте Министерства внутренних дел Франции.

В случае нарушений правил локдауна гражданам грозит штраф от 135 евро, если их поймают впервые, при повторном нарушении в течение 15 дней - штраф от 200 евро, а после 3 нарушений за 30 дней - штраф в размере 3750 евро и наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

В таких условиях французам придется жить минимум четыре недели.

Примечательно, что за первые 2 недели локдауна 60% опрошенных французов признались, что нарушили его правила хотя бы один раз. В основном нарушители пользовались сертификатами на передвижение по причинам, отличным от оговоренных правилами (24%), гуляли сверх разрешенного лимита в один час (17%), а также встречались с родственниками (23%) или друзьями (20%). 9% опрошенных нарушили правила, чтобы встретиться с сексуальным партнером, в том числе потенциальным.

Карантинные меры в разных странах

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Автор: Марина Григоренко