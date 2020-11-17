Дикие лебеди облюбовали пруд в Трускавце / фото Галина Григоренко

На пруду Слоница на окраине Трускавца (Львовская область) не первый год в октябре-ноябре собирается большая стая диких лебедей. Зрелище просто невероятное.

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Обычно пруд, который на самом деле является городским водохранилищем, поздно замерзает, поэтому у лебедей есть прекрасная возможность передохнуть. Тем более, что зимы в последнее время в Украине не очень холодные.

К примеру, в этом году здесь собралось около четырех десятков птиц - как взрослых, так и совсем молодых.

В то же время трускавецкие лебеди привлекают немалое внимание туристов и жителей города, некоторые из которых, к сожалению, все же не упускают возможности подкормить птиц хлебом, что категорически запрещено, ведь пернатым он приносит больше вреда, чем пользы.

© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко
© фото Галина Григоренко

Впрочем, не стоит думать, что лебеди на трускавецком пруду совсем ручные. На самом деле, они не так уж и близко подпускают к себе людей. И с легкостью улетают из пруда подальше за город, даже в туман.

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Автор: Марина Григоренко