В этом году на пруду собралось около 40 взрослых и молодых лебедей.

На пруду Слоница на окраине Трускавца (Львовская область) не первый год в октябре-ноябре собирается большая стая диких лебедей. Зрелище просто невероятное.

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Обычно пруд, который на самом деле является городским водохранилищем, поздно замерзает, поэтому у лебедей есть прекрасная возможность передохнуть. Тем более, что зимы в последнее время в Украине не очень холодные.

К примеру, в этом году здесь собралось около четырех десятков птиц - как взрослых, так и совсем молодых.

В то же время трускавецкие лебеди привлекают немалое внимание туристов и жителей города, некоторые из которых, к сожалению, все же не упускают возможности подкормить птиц хлебом, что категорически запрещено, ведь пернатым он приносит больше вреда, чем пользы.

Впрочем, не стоит думать, что лебеди на трускавецком пруду совсем ручные. На самом деле, они не так уж и близко подпускают к себе людей. И с легкостью улетают из пруда подальше за город, даже в туман.

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Автор: Марина Григоренко