Сейчас в зоопарке можно любоваться не только животными, но и роскошным апрельским цветением.

Зоопарк в Киеве полон красочным цветением и волшебным ароматом различных трав, кустов и деревьев.

"Вы встретите невероятные магнолии, яркую форзицию, романтическую сакуру, свадебную спирею, горделивые тюльпаны, сиреневый рододендрон, вьющийся барвинок, а еще - душистые вишни, черешни, сливы, абрикосы и яблони", - говорят в зоопарке.

Но самым большим среди этих прекрасных цветов является особый "цветочек" - бегемотик Лили, увидеть которую можно будет уже в эту субботу.

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Весеннее цветение в Украине - последние новости

В конце марта на Закарпатье начали цвести магнолии. В частности, розовым цветением покрывались улицы города Мукачево.

В Киеве цветение началось в начале апреля. Первые сакуры и магнолии появились в Днепровском и Деснянском районах. Обычно продолжительность цветения составляет около двух недель в зависимости от вида растения.

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, деревья растут в парках и скверах столицы. В частности, сакуры в Киеве высажены на локациях, перечень которых можно посмотреть по ссылке.

А во Львове создали карту с цветочными локациями. На карте отражено более 50 локаций по всему городу, которые будут постоянно обновлять.

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