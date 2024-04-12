Зоопарк в Киеве полон красочным цветением и волшебным ароматом различных трав, кустов и деревьев.
"Вы встретите невероятные магнолии, яркую форзицию, романтическую сакуру, свадебную спирею, горделивые тюльпаны, сиреневый рододендрон, вьющийся барвинок, а еще - душистые вишни, черешни, сливы, абрикосы и яблони", - говорят в зоопарке.
Но самым большим среди этих прекрасных цветов является особый "цветочек" - бегемотик Лили, увидеть которую можно будет уже в эту субботу.
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В конце марта на Закарпатье начали цвести магнолии. В частности, розовым цветением покрывались улицы города Мукачево.
В Киеве цветение началось в начале апреля. Первые сакуры и магнолии появились в Днепровском и Деснянском районах. Обычно продолжительность цветения составляет около двух недель в зависимости от вида растения.
Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, деревья растут в парках и скверах столицы. В частности, сакуры в Киеве высажены на локациях, перечень которых можно посмотреть по ссылке.
А во Львове создали карту с цветочными локациями. На карте отражено более 50 локаций по всему городу, которые будут постоянно обновлять.