Большую часть года в Нууке держится отрицательная температура.

Гренландия – действительно уникальная территория. Вопреки своему "зеленому" названию, большая часть этого самого крупного в мире острова покрыта ледником, а местами там – и вовсе вечная мерзлота.

Фотосервис Reuters опубликовал свежий репортаж из столицы и самого большого города Гренландии – города Нуук, или же Готхоб, с населением около 17 тысяч человек.

Среди скал, поросших едва заметной растительностью, то и дело выныривают цветные домики. Вероятно, иначе не унывать среди местных ландшафтов никак не получается.

Интересные факты о столицы Гренландии

Город Нуук является главным промышленным центром Гренландии, центром рыболовства, а также популярным экзотическим туристиеческим направлением.

Город расположен примерно в 240 км к югу от Северного полярного круга. В декабре восход солнца здесь в 10:00, а уже в 14:30 солнце заходит. С конца мая по начало августа в Нууке 24-часовой полярный день.

Большую часть года в Нууке держится отрицательная температура, однако разрыв между разными временами года не слишком большой: средняя температура наиболее холодных месяцев здесь -8 °C, а средняя температура июля составляет +6,5 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно стоит учесть при путешествии в Исландию.

Автор: Марина Григоренко