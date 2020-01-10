В Мукачево открыли фестиваль-конкурс "Червене вино-2020" (фоторепортаж)

Стоимость вина, которое продают на фестивале, стартует от 100 гривен за бутылку.

Как передает корреспондент УНИАН, в закарпатском городе Мукачево сегодня официально открыли двадцать пятый юбилейный фестиваль-конкурс «Червене вино-2020».

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Красные, белые, розовые вина, глинтвейн, медовуха и десятки разновидностей сыров к ним, а еще – множество сладостей, мясных изделий, лавочки с ручными изделиями, сувенирами, дегустационными наборами, фотозоны – самый большой, самый массовый и самый старый винный фестиваль в Мукачево традиционно открылся в канун Старого нового года.

Уже традиционно начался фестиваль с праздничного шествия участников фестиваля, колядников и бетлегемов вдоль всего ярмарочного городка. Городской голова Мукачево Андрей Балога открыл фест, приветствуя закарпатцев и гостей края.

В этом году в фестивале-конкурсе принимают участие 40 виноделов Закарпатья, которые в течение пяти дней представят свои вина. Лучшие изделия выберут в трех номинациях, и организаторы вручат победителям призы.

На протяжении всех пяти дней фестиваля гостей будут развлекать известные фольклорные коллективы Закарпатья, колядницкие коллективы и вертепы, эстрадные коллективы и ансамбли, известные эстрадные исполнители.

Стоимость вина, которое продают на фестивале, стартует от 100 гривен за бутылку. Одно из самых дорогих – знаменитая «Роза Закарпатья» стоит 150 гривен.

Как уточнил УНИАН президент Закарпатской туристической организации Федор Шандор, фестиваль с каждым годом становится более качественным. К примеру, в этом году большинство виноделов перешли на продажу вина в бутылках, что является несомненным позитивом.

«В этом году представлено много локальных и очень интересных сортов вина – Цвайгельт, Золодендь, Мюллер-Тургау и тому подобное. Уменьшилось количество непонятных названий, которые существовали до сих пор исключительно для пиара (в 2014-м, к примеру, виноделы презентовали вина под названием «Слезы Тимошенко», «Шуфрич в бокале» и тому подобное)», – добавил Шандор.

Туризмовед также добавил, что обычно (статистика последних лет) фестиваль-конкурс в Мукачево «Червене вино» посещает в пределах 50-60 тысяч туристов со всей Украины и ближнего зарубежья.

Справка УНИАН. Фестиваль-конкурс "Червене вино" был основан 1996 года. Ежегодно фестиваль традиционно проводится на праздник Святого Василия (Старый Новый год), который отмечается 14 января.