Яркие краски природы: прогулка по осеннему лесу на Львовщине (фоторепортаж)

Осенний лес - идеальное место для отдыха, ведь кроме ярких красок здесь свежий воздух, а также грибы и ягоды.

Осенняя пора, когда деревья уже нарядились в желто-багровый наряды, но еще не посбрасывали листья полностью - это всегда красиво. Особенно в лесу.

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Фотокорепондент УНИАН прогулялся по осеннему лесу в Львовской области, где запечатлил все в самых ярких красках.

Тем более, что лес осенью - это еще и невероятно свежий воздух, яркие осенние ягоды и грибы. Не идеальное ли место для отдыха?

Впрочем, о безопасности в лесу тоже не следует забывать - ведь осенью уже рано темнеет, а, следовательно, и резко становится холоднее.

К слову, о возможностях для отдыха за городом читайте в большом материале УНИАН.Туризм.