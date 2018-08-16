В Тайбэе проходит ежегодное мероприятие, посвященное лилиям (фоторепортаж)
11:19, 16 августа 2018Фотоотчеты
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Сотни туристов приезжают в парк, чтобы своими глазами увидеть гигантские листья.
REUTERS
В Тайбэе проходит ежегодное мероприятие, посвященное листьям лилии.
Гигантские листья водяной лилии привлекают сотни туристов со всего Тайваня. Они с удовольствием фотографируются, сидя на огромных листьях, устлавших водоем.
Работники парка заботливо простилают пластик на листья, чтобы туристы во время фотографирования не испортили их.
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