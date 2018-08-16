В Тайбэе проходит ежегодное мероприятие, посвященное лилиям (фоторепортаж)

11:19, 16 августа 2018
Фотоотчеты
56 0
REUTERS

Гигантские листья водяной лилии привлекают сотни туристов со всего Тайваня. Они с удовольствием фотографируются, сидя на огромных листьях, устлавших водоем.

Работники парка заботливо простилают пластик на листья, чтобы туристы во время фотографирования не испортили их.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тайвань