Королевская роскошь: Букингемский дворец вновь открывает свои двери для туристов (фоторепортаж)

Во время летнего "отпуска" королевы Елизаветы ІІ посетители получают возможность посетить около двух десятков парадных залов монаршей резиденции.

Ежегодно, начиная с 1992 года, летом официальная лондонская резиденция британских монархов Букингемский дворец открывает свои двери для посетителей.

Обычно, экскурсии в королевский дворец проводятся в тот период, когда королева Елизавета II переезжает в свою летнюю резиденцию в Шотландии.

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В течение этого времени посетители получают возможность посетить около двух десятков парадных залов королевской резиденции и своими глазами увидеть самые ценные экспонаты монаршей коллекции: картины известных художников и скульпторов, а также изысканную английскую и французскую мебель, которая до сих пор используются королевской семьей для приема важных гостей.

В 2018 году период "открытых дверей" в Букингемском дворце выпал на 21 июля - 30 сентября. Каждый год в дворце по этому случаю открывается специальная выставка. Так, в этом году выставкой Prince and Patron будут праздновать 70-летие наследника британского престола принца Уэльского Чарльза со специальной экспозицией из более чем 100 произведений искусства, выбранных им лично. В частности, в экспозиции представлены картины, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель и текстиль.

Стоимость взрослого билета на экскурсию в этом году составляет составляет 24 фунта.

Отметим, Букингемский дворец был возведен в 1703 году для герцога Букингемского. Однако в 1762 году дворец приобрел король Георг III в качестве своей новой частной резиденции. Главной резиденцией британских королей Букингемский дворец был официально объявлен в 1837 году во время вступлении на престол королевы Виктории. Именно в период ее правления были сделаны последние большие дополнения к внешнему виду дворца и прилегающей территории.

Кстати, недавно в Лондоне посреди озера появилась монументальная инсталляция The London Mastaba.