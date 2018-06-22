В Лондоне посреди озера появилась монументальная инсталляция The London Mastaba (фоторепортаж)

Прямо посреди озера в лондонском Гайд-парке открыли новую инсталляцию известного американского художника и скульптора Христо Явашева.

В середине июня 2018 года на озере Серпантайн в лондонском Гайд-парке открылась монументальная инсталляция The London Mastaba.

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Создал ее знаменитый американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев, прославившийся вместе со своей женой Жанной-Клод де Гийебон работами, в которых «упаковывал» различные объекты - от пишущей машинки и автомобиля до здания Рейхстага и целого морского побережья.

Над новым проектом художник работал несколько лет, а его презентация совпала с работой выставки в местной галерее Серпантайн, посвященной более чем 60 годам совместной работы Христо Явашева и Жанны-Клод де Гийебон, чье сотрудничество продолжалась до 2009 года - до самой смерти жены.

Инсталляция The London Mastaba в форме усеченной пирамиды создана из более чем 7 500 тысяч специально изготовленных и тонированных пластиковых бочек, возложенных на плавающую платформу высотой 20 м, шириной 30 м и длиной 40 м, а вес ее вместе с металлическим каркасом составляет более 600 тонн.

Особенностью творчества тандема Явашева и де Гийебон всегда была недолговечность их сооружений, а потому и эта конструкция, скорее всего, простоит здесь недолго. В то же время выставка, посвященная их творчеству, будет работать до 23 сентября 2018 года.

Как ранее рассказывал УНИАН.Туризм, также недавно в Лондоне стартовала первая в истории "заграничная" выставка имени знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.