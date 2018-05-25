Улочки Вильнюса предлагают туристам отдых на любой вкус (фоторепортаж)
Литовская столица по праву является одним из самых популярных направлений среди украинских туристов.
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Ведь, во-первых, Литва является довольно дружественной для Украины государством, поэтому местные завжди рады гостеприимно принять украинских гостей.
Во-вторых, добраться туда довольно быстро, удобно и сравнительно дешево. Так, билет от Wizz Air из Киева до Вильнюса обойдется в среднем в 2 тыс. грн в одну сторону, однако на некоторые даты можно "поймать" и билеты до 1 тыс. грн, тогда как билет на автобус от тех же Ecolines обойдется в 1400 грн (в пути чуть больше 12 часов).
Поэтому с приходом теплого времени года, когда город выглядит особенно волшебным, сюда легко организовать путешествие на уик-энд.
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