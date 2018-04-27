Такая разная Черногория: на уголки страны следует обратить внимание (фоторепортаж)

16:52, 27 апреля 2018
Фотоотчеты
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Курорт Свети-Стефан недалеко от Будвы
Курорт Свети-Стефан недалеко от Будвы /  © REUTERS
Курорт Свети-Стефан недалеко от Будвы
Курорт Свети-Стефан недалеко от Будвы /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Старинный город Котор
Старинный город Котор /  © REUTERS
Бухта в Тивате
Бухта в Тивате /  © REUTERS
Бухта в Тивате
Бухта в Тивате /  © REUTERS
Островок недалеко от города Тиват на Адриатическом побережье
Островок недалеко от города Тиват на Адриатическом побережье /  © REUTERS
Город Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря
Город Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря /  © REUTERS
Город Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря
Город Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря /  © REUTERS
Город Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря
Город Улцинь в Черногории на побережье Адриатического моря /  © REUTERS
Город Цетине, где располагается резиденция президента Черногории
Город Цетине, где располагается резиденция президента Черногории /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетине
Мавзолей Негоша в Цетине /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетине
Мавзолей Негоша в Цетине /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетине
Мавзолей Негоша в Цетине /  © REUTERS
Мавзолей Негоша в Цетине
Мавзолей Негоша в Цетине /  © REUTERS
Окраины Цетине
Окраины Цетине /  © REUTERS
Небольшое село Негуши в Черногории
Небольшое село Негуши в Черногории /  © REUTERS
Небольшое село Негуши в Черногории
Небольшое село Негуши в Черногории /  © REUTERS
Причал старинного города Пераст
Причал старинного города Пераст /  © REUTERS
Озеро Шкодар
Озеро Шкодар /  © REUTERS
Остров-поселение Враньина у склонов озера Шкодер
Остров-поселение Враньина у склонов озера Шкодер /  © REUTERS
Остров-поселение Враньина у склонов озера Шкодер
Остров-поселение Враньина у склонов озера Шкодер /  © REUTERS
Городок Риека Черноевича на берегу реки Черноевичи
Городок Риека Черноевича на берегу реки Черноевичи /  © REUTERS
Городок Риека Черноевича на берегу реки Черноевичи
Городок Риека Черноевича на берегу реки Черноевичи /  © REUTERS

Балканское государство Черногория может предложить туристам отдых на любой вкус - от шумных курортов до отдаленных тихих поселений, от прогулок по историческим городам до активного отдыха.

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Особое внимание следует обратить на старинные города Котор и Пераст с невероятной архитектурой, а также города Улцинь, Тиват и курорт Свети-Стефан недалеко от Будвы - все на побережье Адриатического моря.

Или податься в город Цетине, который еще называют "второй столицей", где к тому же расположена резиденция президента страны, а рядом с городом можно посетить Мавзолей Негоша в Цетине - гробницу последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша на вершине горы Ловчен.

В то же время для любителей тишины и спокойствия больше подойдут небольшое село Негуши в Черногории, остров-поселение Враньина у склонов озера Шкодер или же городок Риека Черноевича на берегу реки Черноевичи.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы самые красивые деревни Европы.

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Теги: #море#курорт#Черногория#туризм#отдых#путешествия