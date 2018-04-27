Балканская страна на побережье Адриатического моря может предложить отдых на любой вкус.

Балканское государство Черногория может предложить туристам отдых на любой вкус - от шумных курортов до отдаленных тихих поселений, от прогулок по историческим городам до активного отдыха.

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Особое внимание следует обратить на старинные города Котор и Пераст с невероятной архитектурой, а также города Улцинь, Тиват и курорт Свети-Стефан недалеко от Будвы - все на побережье Адриатического моря.

Или податься в город Цетине, который еще называют "второй столицей", где к тому же расположена резиденция президента страны, а рядом с городом можно посетить Мавзолей Негоша в Цетине - гробницу последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша на вершине горы Ловчен.

В то же время для любителей тишины и спокойствия больше подойдут небольшое село Негуши в Черногории, остров-поселение Враньина у склонов озера Шкодер или же городок Риека Черноевича на берегу реки Черноевичи.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы самые красивые деревни Европы.