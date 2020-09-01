В октябре планируют презентовать интерактивную карту «Виртуальные путешествия по Полтавщине».

Президент Владимир Зеленский ознакомился с туристическими «магнитами» Полтавской области

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского.

Директор музея Александр Супруненко отметил, что это один из самых посещаемых музеев в Украине. Ежегодно сюда приходят более 220 тысяч человек. В музее - более 300 тысяч экспонатов.

Глава государства осмотрел сокровищницу уникальных экспонатов музея. В частности, Зеленский ознакомился с экспозицией артефактов Древнего Египта, скифов, древних греков, вооружения самураев. Президенту продемонстрировали археологические находки с территории Полтавщины, связанные с временами Киевской Руси. Также он осмотрел экспозиции, посвященные известным горожанам, и коллекции холодного и огнестрельного оружия. Зеленский ознакомился с коллекциями старинных монет и изделий из металла. Супруненко рассказал, что клад с монетами, который экспонируется в музее, содержит пять уникальных талеров, которыми платили казакам.

Президент также ознакомился с возможностями развития туристического потенциала области и объектами, выбранными для реализации в рамках инициативы «25 магнитов».

Заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Екатерина Рижеченко рассказала об основных туристических маршрутах в Полтавской области. Среди туристических мест края она назвала Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского, опошнянский музей украинского гончарства, курорт «Миргород», национальный музей-заповедник Николая Гоголя. Также заместитель председателя ОГА напомнила об оздоровительном, активном, археологическом, гастрономическом, промышленном, сельском и фестивальном туризме.

«Мы видим долгосрочные перспективы в условиях карантина. Ни одна отрасль не обязана так карантину, как отрасль туризма. Поэтому в октябре мы презентуем интерактивную карту «Виртуальные путешествия по Полтавщине», - сказала Рижеченко.

Она также подчеркнула важность завершения ремонтно-реставрационных работ в здании Полтавской филармонии.

«Подали ее в список «Большого строительства» по культуре. Считаем это необходимым», - сказала заместитель председателя Полтавской ОГА.

Глава облгосадминистрации Олег Синегубов отметил, что занимается вопросами внесения решетиловской вышивки «белым по белому» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также ремонта Национального музея-заповедника украинского гончарства в Опошне. Кроме того, в 2021 году планируют начать реставрацию Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского.

Также глава государства ознакомился с ходом строительных работ в Центре предоставления административных услуг Полтавы, которые проводятся в рамках национальной программы «Большое строительство».

Развитие туризма в Украине в 2020 году

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Автор: Виктория Токарева