В частности, для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток.

Кабинет министров внес изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, однако расширил перечень родственников, которые могут путешествовать к гражданам Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на свои источники.

Так, из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток. Таким образом Украина закрыла наземные границы для граждан Молдовы, которые, в частности, использовали транзит для легальных поездок в Беларусь и Россию.

Украина также расширила перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы, добавив бабушек и дедушек.

Кроме того, правительство уточнило формулировку об обучении как основание для пересечения границы. Теперь в Украину будут пускать только тех, кто едет учиться в учебные заведения. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах.

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Автор: УНИАН