Пограничники связались с румынскими коллегами и призвали их подключиться к поискам туриста.

На Закарпатье второй день продолжаются поиски 25-летнего львовянина, заблудившегося в горах.

Читайте такжеТуристов просят оставаться дома: в Карпатах - сильная метель, видимости нет (фото, видео)Как сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в Раховском районе продолжаются поиски заблудившегося туриста во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван.

«Спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий - началась сильная метель, высота снежного покрова достигала 1 метра, видимость составляла не более 5 метров», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что в поисках участвуют горные спасатели из города Рахов и села Квасы - всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их подключиться к поискам потерявшегося львовянина», - сообщили в ГСЧС.

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Автор: Надя Пришляк