Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Украинский авиационный перевозчик Windrose («Роза ветров») с 9 июня запускает рейсы из Киева (международный аэропорт «Борисполь») в Кривой Рог.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») на своей странице в соцсети Facebook.

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Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и четвергам — из столицы; по вторникам, четвергам и пятницам — из Кривого Рога.

Windrose и разрешение на рейсы

Авиакомпания Windrose («Роза ветров») основана в 2003 году и базируется в киевском международном аэропорту «Борисполь».

В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose airlines.

В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинскому авиационному перевозчику Windrose выполнять регулярные рейсы из Киева в Кривой Рог.

С 30 апреля авиакомпания запустила рейсы из Киева (международный аэропорт «Киев» имени Сикорского) в чешский город Пардубице.

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Автор: Павел Степанец