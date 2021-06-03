Ранее в Непале приостанавливалось регулярное международное авиасообщение.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что все украинские граждане, которые в апреле-мае застряли в Непале из-за карантинных ограничений и временного закрытия авиасообщения, вернулись на родину.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"При содействии посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 - спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines. В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина", - рассказал Николенко.

По его словам, все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже уехали из Непала.

"Сейчас в Непале находятся чуть больше 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах. Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь, и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие. 1 июня в Непале частично возобновилось регулярное международное авиасообщение. Покинуть страну можно регулярными рейсами до Гуанчжоу, Дохи и Стамбула. Впоследствии ожидается открытие и других маршрутов", - добавил Николенко.

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Как спасали украинцев из Непала

Ранее более 100 украинцев не могли покинуть Непал из-за приостановки авиасообщения в связи с карантинными ограничениями.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.

Кроме того, по состоянию на 12 мая, в Непале у четырех украинских граждан обнаружен COVID-19, а по состоянию на 18 мая - уже у 16 украинцев была обнаружена коронавирусная болезнь.

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Автор: Денис Прядко