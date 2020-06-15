В Мининфраструктуры объяснили, почему не возобновили регулярные авиарейсы в Польшу и Италию

Министр надеется, что авиасообщение в Польшу будет возобновлено в ближайшее время.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, почему Украина пока не возобновила регулярные авиарейсы в Польшу, куда ежегодно мигрирует до 1,5 млн украинцев, и в Италию.

Об этом Криклий сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мы даже во время карантина выполняли спецрейсы, куда ехали работники. Это и Польша, и Финляндия, и Германия. Пока по всем этим странам условием является самоизоляция. Кроме этих правил, дополнительных ограничений они не устанавливали. В Польшу пока восстановленных авиарейсов у нас не было заявленных. но я не сомневаюсь, что в ближайшее время появятся уже регулярные рейсы. Пока поляки сдерживали возможности для туристической цели, но, если мы говорим о трудовой миграции, то они принимают работников. Единственное требование - наличие страхового полиса и обсервация", - сказал министр.

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Криклий также сказал, что сейчас правительство держит связь и с Италией о возобновлении авиасообщения, но пока соответствующих заявок нет.

"Держим связь и с Италией, и с МИД, но пока заявок (о возобновлении авиасообщения - УНИАН) не было. Более того, вы помните их заявления о том, что они хотели в начале следующего года возобновить авиацию, затем сдвинули на конец года. Но пока таких заявлений нет", - добавил министр инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. После трех месяцев карантина заработали 15 аэропортов. Сейчас украинцы могут полететь в США, Албанию, Черногорию, Великобританию, Турцию, на Кипр, в Тунис.

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