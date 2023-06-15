Одна из женщин погибла, вторая оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Мужчина напал на двух американских туристок возле замка Нойшванштайн в Баварии, считающегося самым посещаемым дворцом Германии.

Как пишет The Telegraph, две женщины встретили мужчину на мосту Мариенбрюке над всемирно известным замком, и они вместе вышли на тропу, ведущую к смотровой площадке.

Вв какой-то момент 30-летний мужчина, также гражданин США, попытался изнасиловать 21-летнюю девушку, а когда 22-летняя подруга попыталась заступиться за нее, нападавший задушил ее и сбросил с высоты 50 метров в овраг. Затем он задушил первую девушку и также столкнул ее в овраг, утверждает полиция.

"Согласно имеющейся на данный момент информации, была совершена попытка сексуального преступления против 21-летней", – говорится в заявлении полиции.

Подозреваемый был пойман после масштабной полицейской операции с участием 25 машин в тот же день и доставлен в полицейский участок в соседнем Фюссене.

Когда спасатели нашли двух женщин, 22-летняя девушка была ранена, но могла говорить. Сейчас она остается в больнице с травмами, которые оцениваются как серьезные. 21-летнюю девушку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась той же ночью.

Полиция расследует нападение как убийство, покушение на убийство и сексуальное насилие, а следователи планируют реконструкцию для изучения инцидента.

Замок Нойшванштайн, расположенный примерно в 65 милях к юго-западу от Мюнхена, является одним из самых популярных мест в Европе. Ежегодно его посещают около 1,4 миллиона человек, а в летние месяцы замок посещает в среднем более 6000 человек в день.

Как сообщал УНИАН, ранее 22-летняя девушка из Коннектикута (США) пострадала от нападения акулы во время отдыха на Островах Теркс и Кайкос в Карибском море.

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