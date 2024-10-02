С каждым годом в Европе становится все больше ночных поездов, однако цены на билеты все еще кусаются.

Уже несколько лет власти европейских стран активно работают над тем, чтобы пересадить пассажиров с самолетов на поезда там, где это возможно –все ради экологии. В первую очередь ставку делают на ночные поезда между странами.

Опытный путешественник Том Чесшир, который уже много лет путешествует по миру на поездах и активно делится своим опытом с другими туристами, в своем блоге для The Mail On Sunday назвал ночные железнодорожные поезда континентальной Европы, которые ему понравились больше всего.

1. Брюссель (Бельгия) – Прага (Чехия). Поезд компании European Sleeper преодолевает расстояние в 800 километров за 15 с половиной часов, выезжая из бельгийской столицы в 19:22 и прибываю в чешскую в 10:56 на следующий день. По пути он также делает остановки в Антверпене (Бельгия), Роттердаме, Амстердаме (оба Нидерланды), Берлине и Дрездене (оба Германия).

Видео дня

Пассажиру могут путешествовать как в спальных купе для двоих по цене от 420 евро, так и в шестиместных купе с билетами от 160 евро. Во всех купе есть койки с одеялами и качественным постельным бельем, а также раковины – туалеты находятся в коридоре. При этом в стоимоть двухместных купе входит бутылка воды и континентальный завтрак с горячим напитком. Отдельно можно посетить вагон-ресторан, но он есть не во всех поездах на маршруте.

2. Будапешт (Венгрия) – Бухарест (Румыния). Спальный поезд Ister предлагает туристам довольно скромные условия: тесные купе с панелями из искусственного дерева и узкими кроватями с одеялами, а раковина спрятана под складным столом. Однако это компенсируется живописными пейзажем Карпатских гор на участке между Брашовом и Бухарестом. Из венгерской столицы поезд выезжает в 19:10, а прибывает в румынскую в 11:30, преодолевая 760 километров за 16 с лишним часов.

При этом рейс радует вполне доступными ценами: цены в купе для двоих стартуют от 175 евро, тогда как в шестиместных купе можно проехаться всего за 48 евро. В поезде нет вагона-ресторана, но есть бар, где можно дешево приобрести сэндвичи, а также горячие и слабоалкогольных напитки.

3. Тронхейм – Бодо (оба Норвегия). Это идеальный маршрут для тех, кто посещает Норвегию летом, ведь тогда светает довольно рано, и из окна поезда можно наблюдать норвежские фьорды и горы. Ночной поезд от компании SJ Norge предлагает купе со стандартными сиденьями (от 72 евро), откидывающимися сиденьями для отдыха Premium Plus (от 98 евро) и спальными отсеками (от 173 евро). В последних есть две односпальные кровати с постельным бельем хорошего качества, бутылки с водой и раковины, а туалеты находятся в коридоре. Также их пассажирам дают бесплатный кофе/чай. Дополнительно можно перекусить в вагоне-ресторане с вполне неплохой кухней, однако цены там кусаются.

Тронхейм – это элегантный город у фьорда, а Бодо – небольшой городок с процветающей художественной сценой. Оба они отлично подходят для наблюдения за северным сиянием. Проехать 700 километров между ними на поезде можно всего за 10 часом, с отправлением из Тронхейма в 23:05 и прибытием в Бодо в 09:05.

4. Милан – Палермо (оба Италия). Весь маршрут в 1560 километров поезд преодолевает почти за 21 час, с выездом из Милана в 20:10 и прибытием в Палермо в 16:55, по пути пересекая Мессинский пролив из материковой Италии на остров Сицилия на пароме. В пути пассажиров ждут великолепные прибрежные пейзажи.

Поезд Intercity Notte предлагает клиентам купе для 1-3 пассажиров по цене от 258 евро и спальные места в купе для шести человек с билетами от 72 евро. В купе Superior есть крошечные ванные комнаты, а в более дешевых купе Relax есть только раковины. В дороге пассажирам подается континентальный завтрак и горячий напиток, а вот вагона-ресторана в поезде нет (но есть тележка с закусками и торговые автоматы с едой).

5. Вена (Австрия) – Венеция (Италия). Австрийские федеральные железные дороги (OBB) обходят других национальных железнодорожных операторов в Европе, вкладывая значительные средства в парк спальных вагонов Nightjet, охватывающих широкую сеть ночных маршрутов. Так, поезд между Веной и Венецией преодолевает 563 километров почти за 11 часов, в пути пересекая Альпы – с выездом из австрийской столицы в 21:39 и прибытием в "жемчужину Италии" в 8:34 утра.

В поездах есть комфортные двухспальные купе с билетами от 360 евро и шестиместные бюджетные по цене от 120 евро за койку. Пассажирам предлагают завтрак с горячими напитками и набором ветчины и сыров, а также бесплатным бокалом игристого вина. Также в поезде есть вагон-ресторан с вполне доступными ценами.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Берлин и Париж соединят новым дневым скоростным поездом, который позвалит пассажирам путешествовать между немецкой и французской столицами быстрее, чем когда-либо.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.