Билеты на поезд доступны в приложении, чат-боте и на сайте перевозчика.

В компании "Укрзализныця" сообщили, что до международного аэропорта в румынском городе Яссы из Украины можно доехать удобным маршрутом поездами.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram. Отмечается, что поезд №351 Киев — Кишинев отправляется по нечетным дням из Киева в 17:02 и прибывает на молдавскую станцию Унгены, недалеко от границы с Румынией, в 07:53 утра.

"После прохождения погранично-таможенного контроля, который происходит на вокзале станции Унгены, пересаживайтесь на поезд №821 Кишинев — Яссы — Сокола, который отправляется из Унген ежедневно в 09:51, и уже в 11:13 прибывает на станцию Яссы-Сокола, где каждый поезд встречают автобусы, которые довезут вас в центр города или в международный аэропорт Яссы", - говорится в сообщении.

Видео дня

На обратном пути в 17:40 со станции Яссы-Сокола отправляется поезд №822 Яссы-Сокола-Кишинев, который прибывает на молдавскую станцию Унгены в 18:57. Там можно осуществить пересадку на поезд №352 Кишинев-Киев, который прибывает на станцию Унгены по четным дням в 20:21. Остановка поезда на станции 30 мин.

В "Укрзализныце" также отметили, что билеты на поезд №351/352 доступны в приложении УЗ, в чат-боте и на сайте. На поезд № 821 Кишинев-Унгены-Яссы-Сокола и его обратный рейс №822 билеты можно приобрести на сайте Молдавской железной дороги (www.railway.md), в кассе вокзала в Унгенах или непосредственно у проводника в поезде.

Работа"Укрзализныци"

В марте "Укрзализныця" начала серию плановых ремонтов инфраструктуры. Это позволит ускорить движение и гарантировать более безопасные и качественные маршруты.

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