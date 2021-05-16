Ремонтные работы продлятся до 24 мая.

"Укрзализныця" изменила расписание ряда поездов в связи с ремонтом путей.

Читайте такжеГреция официально открыла границы для туристов из УкраиныОб этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи с плановыми путевыми работами на участке Коростень – Тетерев с 07:00 17 мая до 19:00 24 мая будет изменено время прибытия ряда поездов", - говорится в сообщении.

В частности, это касается расписаний по следующим станциям.

По ст. Здолбунов:

№17 +16 мин;

№149/129, №7, №87/127, №5, №57 по +18 мин;

№1, №743 по +20 мин;

№3 +22 мин;

№91 +25 мин;

№15 +28 мин;

№749 +28 мин., далее расписанием регионального филиала "Львовская железная дорога" с сокращением опоздания.

По ст. Ворожба: №46 +20 мин., далее расписанием регионального филиала "Южная железная дорога" с сокращением опоздания.

По ст. Гребенка:

№16/2 +22 мин;

№18 + 15 мин. (в сутки 17, 18, 19.05), +37 мин. (в сутки 20, 21, 22, 23, 24.05) далее расписанием регионального филиала "Южная железная дорога" с сокращением опоздания.

По ст. Киев-Пассажирский:

№44/244 +10 мин;

№98 +15 мин;

№750 +30 мин;

№92 +27 мин. (в сутки 17, 18, 19.05), +55 мин. (в сутки 20, 21, 22, 23, 24.05);

№8 +64 мин. (в сутки 19.05 +20 мин.).

По ст. Дарница: №744 +43 мин. (в сутки 19.05 +20 мин.);

По ст. Львов: №743 +20 мин.

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Автор: Екатерина Лиманская