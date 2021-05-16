"Укрзализныця" изменила расписание ряда поездов в связи с ремонтом путей.
Читайте такжеГреция официально открыла границы для туристов из УкраиныОб этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"В связи с плановыми путевыми работами на участке Коростень – Тетерев с 07:00 17 мая до 19:00 24 мая будет изменено время прибытия ряда поездов", - говорится в сообщении.
В частности, это касается расписаний по следующим станциям.
По ст. Здолбунов:
- №17 +16 мин;
- №149/129, №7, №87/127, №5, №57 по +18 мин;
- №1, №743 по +20 мин;
- №3 +22 мин;
- №91 +25 мин;
- №15 +28 мин;
- №749 +28 мин., далее расписанием регионального филиала "Львовская железная дорога" с сокращением опоздания.
По ст. Ворожба: №46 +20 мин., далее расписанием регионального филиала "Южная железная дорога" с сокращением опоздания.
По ст. Гребенка:
- №16/2 +22 мин;
- №18 + 15 мин. (в сутки 17, 18, 19.05), +37 мин. (в сутки 20, 21, 22, 23, 24.05) далее расписанием регионального филиала "Южная железная дорога" с сокращением опоздания.
По ст. Киев-Пассажирский:
- №44/244 +10 мин;
- №98 +15 мин;
- №750 +30 мин;
- №92 +27 мин. (в сутки 17, 18, 19.05), +55 мин. (в сутки 20, 21, 22, 23, 24.05);
- №8 +64 мин. (в сутки 19.05 +20 мин.).
По ст. Дарница: №744 +43 мин. (в сутки 19.05 +20 мин.);
По ст. Львов: №743 +20 мин.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Германия ослабила правила въезда в страну-СМИ
- Италия отменяет самоизоляцию для туристов из Евросоюза
- Португалия открывается для туристов: когда и кого будут пускать в страну
- Иностранные авиакомпании на этой неделе отменили рейсы в Израиль
- Турция ослабляет карантин: что изменится
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.