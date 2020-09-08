Житель города Виноградов Закарпатской области Украины отправился на отдых в Турцию с супругой и дочерью, но внезапно заболел и скончался от коронавируса. Семья погибшего не имеет возможности самостоятельно вывезти его тело на родину.
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Об этом в Facebook сообщила подруга жены погибшего Ирина Гуцол.
«Нужна ваша помощь, искренне верю в силу фб! У моей коллега Виктории Лях умер муж от короновируса в Турции. Это страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших. Поэтому прошу о помощи, потому что Вика с дочерью возле мужа в Турции и нужны большие средства для транспортировки тела мужа. Может кто-то сможет помочь деньгами, а кто-то советом», - отметила она.
В комментариях женщина уточнила, что страховая компания отказывается покрыть стоимость репатриации, ведь у застрахованного лица «отсутствует расширенная программа страхования Ковид».
«Согласно программе Sport B new, которая у данного застрахованного, случай ответсвенности страховая компания по случаю ковид прекращается через 14 дней после ведения кейса. Также информируем Вас о том что по прибытию на территорию родины, Вы имеете право обратиться в Вашу страховую компанию по вопросу о возмещении», - приводит Гуцол ответ страховщиков.
На публикацию отреагировал посол Украины в Турции Андрей Сибиха. Он посоветовал родственникам погибшего обратиться за помощью в украинское консульство в Анкаре, Анталии или Стамбуле.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 8 сентября
- С начала пандемии в Украине зарегистрировано 140 тыс. 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 934 летальных, 63 тыс. 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 411 новых случаев.
- 24% украинцев считают вовсе не угрожающей для себя эпидемию коронавируса, и только 14% - очень угрожающей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Отдых в Турции 2020
- Турция стала первым популярным туристическим направлением, открывшим свои границы для украинцев без каких-либо дополнительных условий и неудобств, связанных с эпидемией.
- По состоянию на 30 августа, Турция находятся в "зеленой" зоне по ситуации с COVID-19. Самоизоляция после возвращения из Турции не требуется.
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