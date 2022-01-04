Пляж Майя Бэй был закрыт на 3,5 года для восстановления экосистемы, сильно пострадавшей из-за слишком большого наплыва туристов.

Популярный пляж Майя Бэй в Таиланде 3 января 2022 года принял первых туристов после более чем трехлетнего перерыва.

Как сообщает Reuters, пляж Майя Бэй, расположенный на острове Пхи-Пхи Лей в провинции Краби, стал популярен среди туристов после выхода в 2000 году фильма "Пляж" британского режиссера Денни Бойла, главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. Ежедневно локацию посещали по несколько тысяч туристов, но в итоге местная экосистема не выдержала такого наплыва людей.

Впервые власти Таиланда закрыли бухту в мае 2018 года на четыре месяца для восстановления коралловых рифов. Впоследствии запрет на посещение пляжа продлевался еще несколько раз.

Читайте также"Дьявольская дыра" в Швейцарских Альпах вновь открылась для туристов (фоторепортаж)Теперь же, когда экосистема немного восстановилась, пляж Майя Бэй снова открылся для туристов, но с ограничениями: одновременно его могут посещать не более 375 посетителей, купание запрещено, лодкам будет разрешено швартоваться только в обозначенном месте.

"Акулы вернулись, коралловые рифы снова разрастаются, а вода становится прозрачной. Это доказывает, что природа исцелится, если мы дадим ей время, и мы должны потрудиться, чтобы так и было", – отметил губернатор Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.

Как сообщал УНИАН, власти Таиланда с 22 декабря 2021 года существенно ограничили въезд туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Теперь иностранные туристы могут подать заявку только на посещение одной провинции Таиланда Пхукет по программе "Песочница". Путешествовать в другие провинции можно будет только с территории Таиланда по истечении 7-дневного карантина и трех ПЦР-тестов.