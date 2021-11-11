Ди Каприо отметился большим количеством ролей в фильмах топ-режиссеров Голливуда.

11 ноября 2021 года признанному красавчику, любителю "Ангелов" Victoria's Secret, эко-активисту, филантропу и, конечно же, талантливому актеру Леонардо Ди Каприо исполняется 47 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить лучшие роли актера, которому потребовалось немало времени, чтобы избавиться от амплуа слащавого героя романтических фильмов.

Будущая звезда Голливуда начинал карьеру, будучи подростком, с эпизодических ролей на телевидении, в том числе в популярных сериалах "Новые приключения Лесси" и "Санта-Барбара". Через пару лет последовали его первые главные роли, среди которых – комедийный фильм ужасов "Зубастики 3" и биографическая драма "Жизнь этого парня", где его партнером стал сам Роберт Де Ниро. Дальше его карьера пошла в гору.

Что гложет Гилберта Грейпа / What's Eating Gilbert Grape (1993)

По-настоящему парня заметили критики в 1993 году, когда вышла драма Лассе Халльстрем"Что гложет Гилберта Грейпа" с Джонни Деппом в главной роли. Ди Каприо сыглал роль младшего брата главного героя – умственно неполноценного восемнадцатилетнего Арни Грейпа. И ему удалось затмить всех. Критики также оценили работу молодого актера, отметив его множеством престижных наград и первой номинацией на "Оскар".

Пляж / The Beach (2000)

После успеха в 1993 году, на Ди Каприо посыпалось много предложений. Его активно звали играть роли сложных молодых людей, а также романтических персонажей – "Ромео + Джульетта", "Титаник". Именно благодаря последним за талантливым актером закрепился образ слащавого мальчика. Однако в 2000 году он снялся в приключенческом триллере Дэнни Бойла "Пляж", сыграв роль молодого американца, приехавшего в Таиланд в поисках необычного отдыха.

Авиатор / The Aviator (2005)

Свою вторую наминцию на "Оскар" Ди Каприо получил за главную роль в биографической драме Мартина Скорсезе, рассказывающей историю американского авиатора и кинопродюсера Говарда Хьюза.

Остров проклятых / Shutter Island (2010)

Леонардо Ди Каприо находится в любимчиках у Мартина Скорсезе, и именно их сотрудничество вылелось в немалое количество достойных работ. В психологическом триллере "Остров проклятых" Ди Каприо сыграл роль американского маршала, который вместе с напарником прибыл ловить преступника, сбежавшего из психбольницы на отдаленном острове. Однако так ли все просто, как кажется на первый взгляд?

Дж. Эдгар / J. Edgar (2011)

Биографическая драма Клинта Иствуда рассказывает о первом директоре ФБР Джоне Эдгаре Гувере. Одиозный директор возглавлял бюро на протяжении полувека и успел завоевать весьма противоречивую репутацию. Объявив войну гангстерам и ку-клукс-клану, Гувер также преследовал Мартина Лютера Кинга и собирал обширное досье на "неблагонадежных" граждан, среди которых были видные политики и звезды Голливуда. Также фильм подробно анализирует пикантные особенности личной жизни Гувера, а именно близкие отношения с его протеже и компаньоном Клайдом Толсоном.

Джанго освобожденный / Django Unchained (2012)

В спагетти-вестерне Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" Ди Каприо сыграл роль обаятельного и одновременно циничного и жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди, представ перед зрителями в совершенно новом амплуа.

Выживший / The Revenant (2015)

Остросюжетный вестерн режиссера Алехандро Иньярриту принес Ди Каприо то, к чему он так долго шел – кинопремию "Оскар". В Голливуде уже даже шутили, да сколько можно – более чем за 20 лет актер получил пять номинаций, которые не увенчались победой. И вот с шестой попытки это таки произошло.

Однажды в Голливуде / Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Еще одно плодотворное сотрудничество Ди Каприо с Тарантино – псевдоисторическая комедийная драма "Однажды в Голливуде". Здесь он сыграл роль кинозвезды, чья карьера постепенно идет ко дну, и все это на фоне печальной истории об убийстве актрисы Шерон Тейт сектой Чарли Мэнсона.

На ближайший год у Ди Каприо запланировано несколько интересных проектов, включая черную комедию "Не смотрите наверх" и триллер Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

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Автор: Марина Григоренко