Официально европейская система сертификатов COVID-19 заработает с 1 июля 2021 года.

Бельгия сегодня, 16 июня 2021 года, досрочно в тестовом режиме запустила сертификаты COVID-19, которые должны облегчить передвижения по Европейскому союзу.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский COVID-сертификат начнет действовать с 1 июля, однако если вы как страны-члены (ЕС ред.) хотите, вы можете ввести их действие раньше добровольно. И это то, что сделала Бельгия, которая с сегодняшнего дня позволяет путешествовать с этими сертификатами. Так что каждый, кто полностью вакцинирован или имеет негативный результат теста, или выздоровел от коронавируса, может получить его", - сказала она, продемонстрировав свой COVID-сертификат на смартфоне.

При этом глава Еврокомиссии сообщила, что уже 15 стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации, а к 1 июля все 27 стран ЕС должны присоединиться к системе.

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Введение COVID-сертификатов в Евросоюзе: детали

Первые семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации с 1 июня 2021 года.

9 июня 2021 года Европарламент одобрил использование цифрового COVID-сертификата. Такие сертификаты будут выдавать национальные органы бесплатно в цифровом или бумажном формате с QR-кодом. Официально они вступят в действие с 1 июля 2021 года.

11 июня 2021 года послы 27 стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о том, что люди, которые полностью вакцинировались минимум за 14 дней до путешествия, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Власти Украины также обещают ввести украинские COVID-сертификаты с 1 июля 2021 года, которые будут совместимы с европейскими, чтобы украинцы смогли путешествовать в ЕС. Впрочем, пока что есть определенные проблемы: не все вакцины от коронавируса, которые есть в наличии в Украине, признают в Евросоюзе. В Минздраве Украины дали разъяснение по этому поводу.

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Автор: Марина Григоренко