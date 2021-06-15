Сельский туризм стал пользоваться еще большей популярностью с началом пандемии коронавируса.

Кабинет министров разработал законопроект, необходимый для развития сельского туризма в Украине.

Документ с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля размещен на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия для обсуждения, после чего будет передан на голосование в Верховную Раду.

Законопроект регулирует вопросы развития сферы услуг сельского туризма и определяет общие правовые, организационные и социально-экономические основы деятельности работников этой сферы.

Также вносятся изменения в закон "О туризме", где появятся новые термины: "сельское гостеприимство", "услуги сельского гостеприимства", "сельская усадьба", "турист и/или гости сельской усадьбы", "сельский хозяин". Также документ вносит дополнения в части регулирования предоставления услуг сельского гостеприимства.

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Как указано в пояснительной записке, реализация законопроекта обеспечит дальнейшее развитие сельского туризма в Украине, устанавливает основы рационального использования природных, рекреационных ресурсов сельских территорий и регулирует отношения, связанные с организацией и предоставлением услуг сельского гостеприимства, направленных на развитие сельских общин.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров одобрил законопроект о защите географических указаний для уникальных украинских продуктов. Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать сохранению местных традиций, развитию туризма и гастрономического туризма.

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Автор: Анна Нагорная