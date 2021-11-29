В 2021 году поездки международных туристов останутся на 70-75% ниже уровня 2019 года.

В 2021 году доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд, что является незначительным улучшением по сравнению с 2020 годом, но это все еще меньше половины от $1,7 триллиона, зафиксированных в 2019 году.

Об этом говорится в докладе Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

Согласно последним данным UNWTO, ожидается, что в 2021 году поездки международных туристов останутся на 70-75% ниже уровня 2019 года.

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После слабой первой половины 2021 года международный туризм возобновился во время летнего сезона. В частности, количество въездов международных туристов, которые ехали с ночевкой, в июле-сентябре 2021 года выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако этот показатель остался на 64% ниже уровня 2019 года.

Европа зафиксировала лучшие относительные показатели в третьем квартале: количество международных путешествий было лишь на 53% меньше аналогичного периода 2019 года.

Вместе с тем за первые 10 месяцев 2021 года число международных туристов во всем мире составляло -20% против 2020 года, что является явным улучшением по сравнению с первыми шестью месяцами года (-54%).

"Данные за третий квартал 2021 года являются обнадеживающими. Однако количество въездов все еще на 76% ниже допандемического уровня, а результаты в разных регионах мира остаются неравномерными", - сказал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Впрочем, несмотря на улучшения в третьем квартале этого года, темпы восстановления остаются медленными и неравномерными в разных регионах мира. Это связано с разной степенью ограничений на передвижения, уровнем вакцинации и уверенностью путешественников.

В то время как Европа (-53%) и Америка (-60%) отмечали относительное улучшение в июле-сентябре 2021 года, количество въездов в Азию и Тихоокеанский регион сократилось на 95% по сравнению с 2019 годом. Африка и Ближний Восток зафиксировали падение соответственно на 74% и 81% в третьем квартале против аналогичного периода 2019 года.

Среди популярных направлений лучшие результаты в июле-сентябре 2021 года показали Хорватия (-19%), Мексика (-20%) и Турция (-35%).

В UNWTO также отметили, что несмотря на недавние улучшения, неравномерный уровень вакцинации во всем мире и новые штаммы Covid-19 могут повлиять на и без того медленное и нестабильное восстановление туристического рынка. В частности, опасения в связи с новым штаммом "Омикрон" вызвали очередные ограничения на поездки в ряде стран.

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Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

В связи с новым штаммом некоторые страны начали закрывать границы для путешественников из других стран, преимущественно африканских.

К примеру, Израиль, который впервые с начала пандемии открылся для иностранного туризма в начале ноября, закрыл свои границы для неграждан на две недели с 28 ноября. В субботу, 27 ноября, Министерство здравоохранения подтвердило первый случай нового штамма в Израиле и сообщило о семи возможных инфицированных, в том числе трех людях, которые в последнее время не выезжали за границу. Подтвержденный зараженный недавно вернулся из поездки в Малави. Трое из возможных зараженных были вакцинированы.

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Автор: Александр Топчий