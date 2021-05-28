В новом выпуске покажут, как Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отдыхают со своими семьями на "украинских Мальдивах".

30 мая в 10:50 на «1+1» выйдет новый выпуск «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», в котором главный путешественник страны покажет отдых на «украинских Мальдивах» - острове Джарылгач - и познакомится с украинским Робинзоном Крузо.

Как напоминает пресс-служба «1+1», прошлый выпуск проекта побил рекорды просмотров и стал лучшим среди тревел-шоу за всю историю телевидения, а в новой программе Дмитрий Комаров приготовил особый сюрприз для зрителей. Впервые он поедет на съемки не один, а со своей женой Александрой Кучеренко. Оператор Александр Дмитриев тоже взял свою семью: жену Ирину Спиридонову и 5-летнюю дочь Алису. Впервые он позволит себе немного отдохнуть в экспедиции и появиться по другую сторону объектива. Александр будет не оператором, а героем нового выпуска.

Джарылгач - это самый большой остров в Украине. Здесь 42 км жемчужных пляжей и прозрачная вода. Этот морской залив - один из самых чистых в нашей стране. Дельфины подходят к самому берегу, а в глубине острова обитает множество диких животных, ведь эта территория - заповедная. Остров не зря сравнивают с Мальдивами - пейзажи здесь словно из журналов о райском отдыхе. Но в отличие от элитного курорта, на Джарылгаче по-прежнему можно найти уединенные места, где сполна можно насладиться красотой природы.

"Для меня это настоящее чудо, настоящая сказка и гордость, что у нас есть такие места. Нужно пользоваться тем, что подарила нам наша родная страна и наша природа. Нужно беречь это и наслаждаться красотой. Не обязательно ехать в Турцию, Египет или на Мальдивы, чтобы быть счастливым. Это можно делать и у нас дома», - поделился Дмитрий Комаров.

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Есть здесь и своя достопримечательность - знаменитый маяк, визитная карточка острова. Что его связывает с Эйфелевой башней и какой невероятный вид открывается с его вершины, телезрители увидят в программе.

Учитывая то, что Джарылгач - заповедник и привычного сервиса здесь нет, чтобы создать комфортные условия своим родным, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев взяли с собой целый грузовик вещей. Как подключить холодильник на необитаемом острове? Дмитрий Комаров расскажет и покажет, как создать комфорт для семейного отдыха в дикой природе, на «украинских Мальдивах», и поделится своими лайфхаками.

Несмотря на то, что остров считается необитаемым, здесь уже 12 лет живет монах-отшельник, словно украинский Робинзон Крузо. Дмитрий Комаров познакомился с ним еще в 2009 году, когда как журналист печатных СМИ готовил репортаж. Как сейчас живет монах-отшельник на острове - смотрите в новом выпуске.

К чему нужно быть готовым, отправляясь на необитаемый остров, как романтический отдых может легко стать экстремальным и какой он - отпуск на «украинских Мальдивах», - смотрите в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" 30 мая в 10:50 на «1+1».

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Автор: Марина Григоренко