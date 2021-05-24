После успешного старта проект "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" установил новый рекорд.

Воскресный выпуск проекта продемонстрировал рекордную долю среди украинских тревел-шоу за всю историю измерения телесмотрения. Доля второго выпуска по аудитории 18-54 (50+) составила 21.7%, рейтинг - 2.7%. Охват по аудитории 4 + (Укр) составил 1.6 миллионов зрителей.

Кроме того, 23 мая 1+1 занял первое место среди украинских телеканалов с долей 10.2% по аудитории 18-54 (50+).

Напомним, в новом проекте "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", посвященном 30-летию независимости, ведущий впервые исследует не далекие и экзотические страны, а родную Украину. Ведущий рассказывает, где и как можно отдохнуть уже этим летом, открывает новые туристические направления и показывает уже известные туристические локации с новой стороны.

В воскресенье, 23 мая, в выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведущий исследовал необычные места Причерноморья. Команда отправилась в Вилково - плавучий город недалеко от Одессы. Это город виноделов, каналов, лодок и рыбаков, который расположен на 72 рукотворных островах. Телеведущий рассказал об особенностях местных традиций. Вместе с местными жителями Дмитрий Комаров отправился на рыбалку и показал, какой улов можно поймать в водах местной "Амазонки".

Зрителям "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" удалось увидеть уникальным Змеиный остров, который является военным объектом, однако имеет большой туристический потенциал. Телеведущему предоставили эксклюзивную возможность сделать облет южной границы Украины вместе с представителями государственной пограничной службы на спецтранспорте - вертолете МИ-8.

Также команда проекта побывала в уникальном месте – на первой в стране устричной ферме, где своими глазами увидела, в каких условиях выращивают один из главных деликатесов в мире – устрицы.

Следующую серию "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" смотрите в это воскресенье, 30 мая, в 10:50 на "1+1".

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Автор: Диана Могилевич