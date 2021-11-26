К запуску готовят ряд пилотных проектов.

В 2022 году в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартует программа по обустройству необходимой туристической инфраструктуры в пилотных национальных природных парках (НПП). ГП "Украина туристическая", которое подчиняется Государственному агентству развития туризма, готовит к запуску ряд пилотных проектов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Все еще существует проблема доступа к туристическим магнитам, в частности, природным паркам. Мы видим это даже на примере НПП "Голосеевский". Это территория в размере 45 тыс. гектаров в пределах наиболее заселенной в Украине агломерации. Однако недостаток базовой инфраструктуры не дает полноценно пользоваться рекреационным потенциалом этого парка", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Среди предложений пилотных проектов национальных природных парков: НПП "Святые Горы", НПП "Подольские Товтры", НПП "Карпатский", Карпатский биосферный заповедник, НПП "Голосеевский", НПП "Сколевские Бескиды", НПП "Джарылгачский".

Предусматривается разработка для национальных природных парков общей системы навигации, создание автомобильных дорог к ним, туристических и автовокзалов, парковочных мест, прокладки маршрутов и троп, в том числе отвечающих требованиям безбарьерности, обустройство локаций для ночевки, магазинов, заведений питания и развлекательной инфраструктуры на территории НПП, разработка айдентики и проведение рекламных кампаний.

В следующем году на развитие туристической отрасли в Украине будет выделено более 1,5 млрд гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что качественные дороги, которые создаются в рамках инициированной им программы "Большая стройка", способствуют, в том числе, развитию туризма в Украине.

Автор: Григорий Бондарь