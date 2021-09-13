Новые правила вступили в силу с 13 сентября.

Власти Литвы, где массово протестовали из-за вакцинации, ввели жесткие ограничения для тех, у кого нет так называемого "паспорта возможностей". Новые правила вступили в силу с 13 сентября.

Об этом сообщает Delfi.

Документ выдают тем, кто прошел полный курс вакцинации, переболел или получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Куда в Литве не пустят без "паспорта возможностей":

в магазины с товарами не первой необходимости;

торговые центры, рынки, если их площадь не превышает 1500 квадратных метров;

кафе и рестораны;

салоны красоты;

спортклубы;

мероприятия с участием более 500 человек.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Куда можно без "паспорта возможностей":

в продовольственные магазины и на продуктовые рынки;

в магазины с товарами для животных;

в аптеки;

салоны оптики;

в ортопедические салоны;

в магазины, торгующие растениями, семенами, удобрениями, но только в те, которые не находятся в торговых центрах.

Кроме того, можно заказывать еду на вынос, посещать летние террасы баров и кафе, пользоваться услугами АЗС, услуги ремонтных мастерских, ритуальные услуги, ходить в библиотеки, музеи, выставки, получать социальные, юридические и необходимые услуги в государственных учреждениях, а также посещать пациентов в тяжелом состоянии, беременных и несовершеннолетних.

Также документ не нужен и в транспорте, но при этом должен соблюдаться масочный режим и соблюдение дистанции. На междугородных и заказных рейсах могут быть заняты только сидячие места.

В образовательные учреждения можно посещать только с "паспортом возможностей", кроме школ и детских садов. Те, у кого нет документа, должны постоянно тестироваться на COVID-19, но услуга платная.

Все же некоторые ограничения останутся и для вакцинированных граждан. Например, носить маски в людных местах, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Литвы намерены ограничить право на работу граждан, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Обязательная вакцинация будет введена только для отдельных профессий.

Привиться от коронавируса до октября необходимо медикам, педагогам и социальным работникам.

Автор: Анастасия Горбачева