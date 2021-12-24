Новый туристско-культурный хаб является инклюзивным.

В Киеве представили интернет-платформу о туристических и праздничных локациях города.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, на портале можно узнать о туристических локациях, актуальных событиях и получить другую полезную информацию: о туристско-информационных центрах, карте метро, городском транспорте и тому подобное.

Отмечается, что новый туристско-культурный хаб является инклюзивным - для людей с нарушениями зрения доступны различные версии сайта.

Также на портале представлены 3D-туры. Пользователи могут виртуально побывать в таких локациях: киевский зоопарк; станция метрополитена "Золотые Ворота"; пещеры Киево-Печерской Лавры; пешеходно-велосипедный мост; музей "Золотые Ворота"; парк "Наталка"; музей Михаила Булгакова; Замок Ричарда Львиное сердце (экстерьер) и панорама Лысой горы; Пейзажная аллея; интерьеры помещения КГГА и других локациях.

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В КГГА обратили внимание, что команда проекта "Киев Цифровой" также обновила раздел "Афиша". В приложении появился раздел "праздничные события", в котором собраны самые интересные новогодние и рождественские локации и выступления.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. В этом году елку украшают 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.