Киев попал в ТОП-10 инстаграмных городов мира / фото ua.depositphotos.com
Столица Украины - Киев - заняла четвертую строчку в рейтинге по популярности в Instagram, обойдя такие исторические города, как Флоренция, Прага и Будапешт.
Локации мирового наследия ЮНЕСКО, расположенные в сердце страны, вызвали целый шквал лайков. По версии Design bundles столица Украины заняла четвертое место, уступив лишь Риму, Рио и Венеции.
В целом исторические места Киева тегали 21,9 миллиона раз.
Топ-10 самых популярных городов в Instagram
- Рим;
- Рио-де-Жанейро;
- Венеция;
- Киев;
- Флоренция;
- Прага;
- Будапешт;
- Бразилия;
- Санкт-Петрбург;
- Кито.
Напомним, ранее центр Киева, в частности микрорайон Золотых ворот занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.