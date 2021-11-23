Столица Украины заняла четвертое место

Столица Украины - Киев - заняла четвертую строчку в рейтинге по популярности в Instagram, обойдя такие исторические города, как Флоренция, Прага и Будапешт.

Локации мирового наследия ЮНЕСКО, расположенные в сердце страны, вызвали целый шквал лайков. По версии Design bundles столица Украины заняла четвертое место, уступив лишь Риму, Рио и Венеции.

В целом исторические места Киева тегали 21,9 миллиона раз.

Топ-10 самых популярных городов в Instagram

Рим; Рио-де-Жанейро; Венеция; Киев; Флоренция; Прага; Будапешт; Бразилия; Санкт-Петрбург; Кито.

Напомним, ранее центр Киева, в частности микрорайон Золотых ворот занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности.

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Автор: Виктория Гордиенко