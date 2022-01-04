Всего в ДАРТ выделили восемь горнолыжных курортов в Украине, которые стоит посетить этой зимой.

В Государственном агентстве развития туризма (ДАРТ) подготовили подборку лучших локаций в Украинских Карпатах, где сейчас можно не только покататься на лыжах, но и просто полюбоваться фантастическими пейзажами и подышать морозно-хвойным воздухом.

Всего в ДАРТ выделили восемь горнолыжных курортов в Украине, которые стоит посетить этой зимой:

Буковель, Ивано-Франковская область

Драгобрат, Закарпатская область

Славское, Львовская область

Пилипец, Закарпатская область

Красия, Закарпатская область

Плай, Львовская область

Водяники, Черкасская область

Мигово, Черновицкая область

Подробнее о каждом горнолыжном курорте можно почитать по ссылке.

Читайте также"Укрзализныця" на период новогодних праздников запустила экспресс к курорту "Буковель"Напомним, что в этом зимнем сезоне горнолыжные курорты Украины работают с карантинными ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. В частности, посещать горнолыжные курорты в новогодне-рождественский период могут только вакцинированные от COVID-19 туристы. Это касается как поселения в отели и посещения ресторанов, так и пользования подъемниками.

К слову, если вы решили путешествовать зимой в Карпаты на машине, то мы подготовили для вас несколько полезных советов.