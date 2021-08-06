Изменения в правила пересечения государственной границы вступили в силу 5 августа.

В Государственной пограничной службе рассказали, будут ли исключения при пересечении границы Украины во время карантинных ограничений, которые вступили в силу с 5 августа, для граждан Израиля во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк.

"Особенности какой-то для граждан Израиля нет. У нас одинаковые условия для всех иностранцев", - сказал он.

О чем идет речь

Изменения относительно правил пересечения государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и админграницах с временно оккупированным Крымом вступили в силу 5 августа.

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В частности, согласно принятым изменениям, иностранцам и лицам без гражданства, за исключением отдельных категорий, как и раньше, при въезде в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действителен на весь срок пребывания в Украина, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19, или о взаимном признании COVID-сертификатов.

Для граждан, которые пересекли государственную границу и прибыли из России, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней, срок самоизоляции составляет 14 дней, которая начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращена раньше.

В 2021 году Рош ха-Шана приходится на 6-8 сентября.

Автор: Леся Лещенко