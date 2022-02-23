Музей призван показать передовые технологии, которые будут формировать общество будущего.

В Дубае состоялась церемония открытия Музея будущего. Теперь музей в футуристицеском здании начал принимать посетителей.

Здание уже считается архитектурным чудом и завоевало мировое признание. Так, в 2021 году оно вошло в список 14 самых красивых музеев планеты, по версии журнала National Geographic. Его отметили за ошеломляющий дизайн и передовые технологические инновации, сообщает travel.24tv.ua.

Корпус из нержавеющей стали украшен цитатами арабской каллиграфии. Одна из них звучит так: "Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь". Внутри музея уже находится выставка технологий. Экспонаты музея представляют мир за пределами человеческих знаний - на пяти различных экспозициях, посвященных будущему космических путешествий и космосу, жизни, изменению климата и экологии, здоровью и духовности.

Стоимость билетов в Музей будущего - от 145 дирхамов (1130 грн) на человека (дети до трех лет бесплатно).

Музей будущего в Дубае

Семиэтажное здание занимает площадь 30 тыс. кв м и достигает в высоту 77 м. Фасад здания, занимающий более 17 тыс. кв м, украшен 14 тыс. м арабской каллиграфии. Его разработал эмиратский художник Маттар бин Лахедж. 1024 плиты фасада изготовлены роботами

Также музей окружает парк с 80 видами растений и оснащен интеллектуальной системой автоматического полива.

Сооружение будет питаться от 4 тыс. мегаватт солнечной энергии, произведенной станцией, подключенной к зданию.

Музей соединен мостами с комплексом Jumeirah Emirates Towers и станцией метро Emirates Towers. Первый достигает в длину 69 м, а второй – 212 м.

Огромное пространство музея будет вмещать исследовательский центр с лабораториями и классами, а также место для посетителей. Музей призван показать передовые технологии, которые будут формировать общество будущего. Речь идет о виртуальной и дополненной реальности, анализе больших данных, искусственном интеллекте и взаимодействии человека и машин.

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