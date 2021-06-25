Популярный музей восковых фигур мадам Тюссо откроется на острове Bluewaters в Дубае.

Популярный во всем мире музей восковых фигур мадам Тюссо откроется на острове Bluewaters в Дубае в конце этого года. Посетителей будут ждать фигуры 60 мировых звезд.

Филиал в Дубае станет первым музеем мадам Тюссо в регионе Персидского залива. В нем будут представлены фигуры Тома Круза, Дженнифер Лоуренс, Джеки Чана, Шахруха Хана, Катрины Кайф, Сачина Тендулкара, Мо Салаха, Лионеля Месси, Тейлор Свифт, Дональда Трампа, Нарендры Моди, Си Цзиньпина и других.

Экспозиция будет разделена на шесть зон: мировые лидеры, мода, кино, актеры Болливуда, спорт, звезды музыки и вечеринок. В каждой зоне будут проходить интерактивные мероприятия и будут оборудованы в том числе сцена для выступлений, кабинет директора, подиум, танцпол.

Читайте такжеВ берлинском музее появились живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри (фото, видео)Музей разместится на двух этажах и будет соседствовать с крупнейшим в мире колесом обозрения Ain Dubai.

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо впервые открыл свои двери в 1835 году в Лондоне и в настоящее время насчитывает 24 достопримечательности по всему миру. Филиал в Дубае станет 25-м в коллекции музеев. На изготовление одной реалистичной фигуры уходит до 12 недель, сообщают russianemirates.com.

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Автор: Ирина Погорелая