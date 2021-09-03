Одесса стала частью всеукраинского проекта "Звуки города", посвященного 30-летию независимости Украины.

В международном аэропорту "Одесса" открыли скульптуру, которая отражает звуки города.

Как передает корреспондент УНИАН, Одесса стала частью всеукраинского проекта "Звуки города", посвященного 30-летию независимости Украины.

Как уточнили в мэрии, определиться со звуками города для скульптуры помогли известные одесситы Алексей Ботвинов, Михаил Рева, Даяна Ястремская и Борис Барский, которые делились с командой проекта собственными ощущениями, впечатлениями и самыми важными моментами своей жизни. Именно эти звуки и были записаны. С помощью комбинации программ звукового дизайна и 3D-визуализации художники трансформировали аудиодорожки в формы. Двухметровый арт-объект отдаленно напоминает развернутое человеческое ухо.

Как отметили в мэрии, инициаторы проекта Алена Тимошенко, Наталья Ткаченко и Лера Гинзбург так характеризуют звуки Одессы: "Вряд ли можно математически просчитать, когда одесские коты замурчат. Но точно известно, что их можно встретить на улицах города. А еще - стук каблуков по серой мостовой, смех, звук рыбной чешуи, когда она улетает под умелыми руками, и искреннее гостеприимство".

В комбинацию "памятника звуку" также вошли впечатления от творчества уличных музыкантов, жареных бычках на сковороде, гудка Воронцовского маяка, морского прибоя и прочего.

Открывая скульптуру в День рождения Одессы, мэр Геннадий Труханов поблагодарил инициаторов и команду создателей за такой креативный подарок городу. Также городской голова отметил удачное месторасположение скульптуры: ее формы гармонируют с плавностью линий дизайна нового терминала аэропорта.

Аналогичные скульптуры, но со своими звуками, появятся еще в 6 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Мариуполе. Также создано объединенное звучание для территории временно оккупированного Крыма.

В основу каждой скульптуры легли звуки, связанные с воспоминаниями и рассуждениями известных горожан: артистов, спортсменов, художников, ученых и предпринимателей. Интервью, поиск форм и процесс их создания можно будет увидеть в серии документальных фильмов.

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Автор: Лариса Козовая