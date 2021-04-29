Речь идет о поездах №242/241 Одесса - Днепр - Одесса и №251/252 Харьков - Николаев - Харьков.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ), учитывая большой спрос на пассажирские перевозки в предпраздничные дни, добавляет на майские праздники два рейса на популярное направление между Харьковом и Одессой, сообщила пресс-служба УЗ.

Читайте такжеУ украинцев самым популярным направлением для отдыха на майские стала ТурцияВ частности, маршрут поезда №242/241 Одесса - Днепр - Одесса будет продлен до Харькова.

«Из Одессы он будет отправляться 29 апреля и 3 мая, а из Харькова – 30 апреля, 4 мая», - сказано в сообщении.

Также маршрут поезда №251/252 Харьков - Николаев - Харьков будет продлен до Одессы.

«Из Харькова он будет отправляться 29 апреля и 9 мая, а из Одессы – 30 апреля и 10 мая», - сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, общее количество дополнительных рейсов на праздники будет равно 28, а ожидаемое количество пассажиров - более 325 тыс.

Дополнительные рейсы на майские праздники: что известно

Ранее 29 апреля УЗ сообщила, что скоростной поезд «Интерсити+» («Бойкивский экспресс») №745/746 Киев - Славское (Львовская область) выполнит свои первые рейсы после переименования 1 и 4 мая.

Также с мая «Укрзализныця» восстанавливает курсирование ряда поездов, в частности компания восстанавливает сообщение Харькова с Днепром, Ривненской области и Волыни с Херсоном и Николаевом, и Мариуполя с Одессой.

Также «Укрзализныця» на майские праздники назначит дополнительные рейсы 5 поездов: №29/30 Киев - Ужгород, №251/252 Харьков - Николаев, №774/773 Киев - Шостка, №781/782 Черкассы - Киев и №137/138 Хмельницкий - Лисичанск.

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Автор: Павел Степанец