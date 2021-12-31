Туристическая сфера столицы имеет тенденции в восстановлении показателей допандемических времен лучше, чем мировой туристический сектор.

В КГГА рассказали, сколько туристическая сфера Киева принесла средств в столичный бюджет этого года.

Так, по данным городских властей, туристическая сфера столицы продолжает успешно восстанавливать показатели допандемических времен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года туристический сбор достиг показателя в 73 миллиона гривен, что свидетельствует о посещении столицы около 700 тысячами иностранных туристов", - сообщили в КГГА.

Читайте такжеЗа час на Баллы побывали только 45 иностранных туристовПо словам начальницы управления туризма и промоций КГГА Марины Радовой, сейчас восстановлено уже около 80% туристической отрасли столицы.

Радова убеждена, что Киев является комфортной локацией для туристов, поскольку имеет удобное расположение, высококачественный уровень предоставления услуг, конкурентоспособную ценовую политику и доступный многоплановый отдых в соответствии с предпочтениями каждого туриста.

Кроме того, столица является известным историко-культурным центром, что представляет большой интерес для туристов со всего мира. Важным аспектом, по мнению Радовой, является надлежащий уровень безопасности в Киеве.

"В Киеве круглосуточно функционируют лаборатории, где можно сдать ковид-тест, а в случае ухудшения самочувствия возможно получить квалифицированную неотложную врачебную помощь и медицинские услуги", – отметила Марина Радова.

В Управлении туризма и промоций КГГА добавили, что механизм сбора и вычисления статистических данных с посещения туристами столицы совершенствуется, что позволяет получить реальную статистику.

Самые популярные страны из которых приезжает больше всего туристов в Киев – Израиль, США, Германия, Турция и Саудовская Аравия.

Напомним, Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая способна охватить все страны мира. Вскоре с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира.

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