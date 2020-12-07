Все они будут следовать в направлении Карпат.

Акционерная компания «Укрзализныця» назначила три дополнительных поезда на зимние праздники: №143/144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В частности, поезд Киев - Ивано-Франковск – Ворохта будет отправляться из Киева 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января.

«Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только до Ивано-Франковска», - уточнила пресс-служба.

Поезд Полтава – Ворохта будет отправляться из Полтавы 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Поезд Кременчуг - Ивано-Франковск будет отправляться из Кременчуга 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Хронология событий

«Укрзализныця» с 18 декабря возобновляет курсирование пассажирского поезда №357/358 «Гуцульщина» сообщением Киев - Рахов.

Компания в декабре возобновляет курсирование ряда поездов.

В частности, возобновляется движение следующих поездов: №13/14 Киев - Солотвино (Тересва); №26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов; №58/57 Ковель - Одесса; №70/69 Мариуполь - Львов; №138/137 Хмельницкий - Лисичанск; №745/746 Киев – Славское.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец