Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Украинский лоукостер Bees Airline планирует открыть рейс из Киева в Азербайджан, город Гянджа.

Рейсы будут открыты в летней навигации 2022 года. Об этом заявил коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора, сообщает Avianews.com.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Киев-Гянджа станет вторым по счету рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

Читайте такжеЛоукостер Bees Airline запустит рейсы из Львова в Прагу и Барселону

"Мы считаем, что этот регион Азербайджана незаслуженно обделен вниманием. Поэтому в наших планах полеты в Гянджу как из Киева, так и из Одессы", — отметил Джиджора.

Лоукостер еще не открыл продажу билетов, но уже ведет подготовительную работу для старта маршрута.

Bees Airline:

Bees Airline – украинский лоукост авиаперевозчик. Базируется в аэропорту Жуляны им. Сикорского в Киеве.

В конце декабря 2021 года авиакомпания Bees Airline запустила рейсы из аэропорта Львов в Прагу (Чехия) и Барселону (Испания).