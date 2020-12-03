На опубликованной карте Travel Risk Map фигурируют 14 стран.

Медицинская и туристическая организация International SOS назвала самые опасные направления для путешествий в 2021 году. Это Ливия, Сирия и Афганистан.

Читайте такжеВ ВОЗ предложили ввести "электронные сертификаты вакцинации" для путешественниковНа опубликованной карте Travel Risk Map фигурируют 14 стран.

К странам «экстремального» риска относятся Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Пакистана, Ирака и Украины.

Эксперты оценивали государства с точки зрения политической нестабильности, социальных волнений, количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства, а также надежности транспортной инфраструктуры, эффективности служб безопасности и экстренных служб и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

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Автор: УНИАН