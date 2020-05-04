Китайцы массово планируют посетить Ухань, который был эпицентром распространения Covid-19 (фоторепортаж)

Китайцы мотивируют это тем, что хотят сделать свой вклад в экономическое развитие региона после пандемии.

Наиболее желанным направлением для туристов в Китае, который оправляется после пандемии смертельного коронавируса, стал город Ухань, являвшийся эпицентром распространения Covid-19.

Соответствующие результаты указываются в отчете Центра исследований туризма Китайской академии социальных наук, сообщает China Daily.

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Китайцы мотивируют это тем, что хотят сделать свой вклад в экономическое развитие региона после пандемии. На втором и третьем месте оказались Пекин и Чунцин.

В общем, китайский рынок внутреннего туризма постепенно восстанавливается, люди планируют путешествия, в первую очередь, на время летних и национальных праздников.

Интересно, что особенно интересуются путешествиями люди с низкими доходами, так как после пандемии отели и достопримечательности предлагают более низкие цены, чем раньше.

Кроме того, по оценкам Центра исследований туризма, в 2020 году китайцы потратят 5746 юаней (примерно €750) на путешествия. Это на 734 юаня (примерно €96) больше, чем в предыдущем году.

Около 72,4% опрошенных сказали, что они все еще сохраняют планы относительно путешествий, поскольку пандемия ослабевает. При этом примерно 30% респондентов ответили, что реализуют их в течение трех-шести месяцев после окончания вспышки. И только 9,4% сообщили, что временно перестали планировать любые поездки.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в китайском городе Ухань, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов больных COVID-19.

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