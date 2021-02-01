Сразу несколько стран мира снова усиливают локдаун и закрывают границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса.
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В частности, как говорится в сюжете ТСН, Франция теперь закрыта на въезд и выезд. Накануне там еще и закрыли крупные торговые центры и ограничили количество людей в магазинах.
Усилили карантин также Чехия и Германия - они ограничили въезд для иностранцев.
При этом Израиль еще на 5 дней решил продлить жесткие карантинные ограничения, которые полностью прекратили международное пассажирское авиасообщение неделю назад, а в Австралии тем временем закрыли на карантин четвертый по количеству населения город Перт.
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