Франция теперь закрыта на въезд и выезд, а Чехия и Германия ограничили въезд для иностранцев.

Сразу несколько стран мира снова усиливают локдаун и закрывают границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса.

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В частности, как говорится в сюжете ТСН, Франция теперь закрыта на въезд и выезд. Накануне там еще и закрыли крупные торговые центры и ограничили количество людей в магазинах.

Усилили карантин также Чехия и Германия - они ограничили въезд для иностранцев.

При этом Израиль еще на 5 дней решил продлить жесткие карантинные ограничения, которые полностью прекратили международное пассажирское авиасообщение неделю назад, а в Австралии тем временем закрыли на карантин четвертый по количеству населения город Перт.

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Автор: Марина Григоренко