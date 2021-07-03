Туристы пожаловались, что на курорте в Геническе (Херсонская область) наблюдается большое количество медуз в Черном море, а в Затоке (Одесская область) море приобрело зеленоватый оттенок.
На видео в Youtube обратил внимание Obozrevatel.
Сообщается, что в Одессе за последние несколько недель вода в Черном море не только приобрела зеленый цвет, но и стала прохладнее. За последние три дня температура снизилась на семь градусов и колеблется от 15 до 17 градусов.
А вот в Азовском море – настоящее «нашествие медуз», и, по словам туристов, купаться стало совсем некомфортно.
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