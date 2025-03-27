Турист назвал весь комплекс пирамид в Гизе "абсолютным кошмаром".

Великая пирамида в Гизе - самая известная из комплекса египетских пирамид и одно из семи чудес древнего мира, ежегодно привлекающее миллионы туристов. Но, несмотря на ее популярность, один британский турист остался совсем не впечатлен масштабным сооружением, назвав его "худшим местом на земле".

Как пишет DailyMail, пользователь TikTok philc84 в видео, которое стало вирусным и набрабо более 120 000 лайков и более 1000 комментариев, назвал посещение пирамид "самым большим разочарованием" в жизни". Он в частности, пожаловался на "насильное заталкивание в каменную глыбу", приставания мошенников и "отсутствие декора".

"Великая пирамида — одно из самых особенных и загадочных зданий на всей планете, но для меня посещение ее - это буквально ад. Вас насильно заталкивают в гигантскую каменную глыбу вместе с кучей других неудачников, которые просто пытаются что-то вычеркнуть из своего списка желаний", - рассказал он.

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Турист называет весь комплекс "абсолютным кошмаром".

Он также пожаловался на приставания мошенников, из-за чего "вы забываете, в каком особенном месте находитесь". Так, он рассказал, что провел два часа, вежливо отказываясь от "агрессивных" предложений покататься на лошадях или верблюдах.

Некоторые зрители были шокированы его жалобами, в то время как другие поделились похожим опытом.

Один из комментаторов добавил: "Мне грустно сообщать, что это болезненно точно. Весь мой опыт был испорчен, и я ушел в ярости".

однако другие люди не соглашались с таким отношением, подчеркивая свои позитивные впечатления.

"Для меня это был замечательный опыт. Никаких проблем, всего 2 человека подошли к нам, чтобы покататься на верблюдах. Вот и все", - написал другой комментатор.

Ранее эксперты по путешествиям назвали популярные места во Франции, Италии, Испании и Греции, которые, по их мнению, слишком переоценены. Огромные толпы туристов убивают все очарование этих мест, да еще и больно бьют по кошельку.

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