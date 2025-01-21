Стороны пирамиды на самом деле значительно углублены вдоль своих середин.

Людям еще многое предстоит узнать о египетских пирамидах. Многие не знаю, сколько сторон у Великой пирамиды Гизы - главной пирамиды Египта - на самом деле.

Как пишет IFLScience, если вы предположили четыре, вы ошибаетесь. Если вы предположили пять или три, вы также ошибаетесь и, возможно, немного запутались в геометрии.

Отмечается, что правильное количество сторон не было подтверждено, по крайней мере современными людьми, пока пилот британских ВВС П. Гроувс не сфотографировал пирамиду сверху в 1926 году. С этой точки обзора можно было увидеть, что стороны пирамиды на самом деле были значительно углублены вдоль своих середин.

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"Известно, что Великая пирамида в Гизе имеет удивительный характер вогнутости, так как каждая из ее четырех граней слегка вогнута вдоль центральной линии, от основания до вершины", - объяснил Акио Като с кафедры математики и физики в Университете Канагавы, добавив:

"Другими словами, Великая пирамида - это вогнутая восьмиугольная пирамида, а не стандартная квадратная пирамида. Эта вогнутость [слишком] тонкая, чтобы ее можно было увидеть с земли, но ее можно увидеть с воздуха".

Важно то, что эти выемки, хотя и не видны с земли, по-видимому, добавляют пирамидам устойчивости и долговечности.

"Наклонные слои вместе с укрепленным основанием были необходимы для долгосрочной устойчивости пирамиды против сильных природных сил, таких как сильное гравитационное сжатие, землетрясения и ливни, указывая на возможный факт, что пирамида пережила сильные ливни более 500 раз за 4500 лет. Важнейший момент в устойчивости заключается в том, что воздействие таких природных сил совершенно различно между ядром наклонных рядов и действительно ровных рядов в том смысле, что первые можно уплотнить, чтобы они стали прочнее со временем, но вторые со временем разрушились бы и стали слабее", - написал Като.

Отмечается, что хотя древние египтяне были явно хорошими инженерами - о чем свидетельствуют пирамиды, которые все еще существуют сегодня - они не были идеальными. Несколько запечатанных коридоров и комнат внутри египетской пирамиды могли быть заброшены строителями, когда они оказались нестабильными, из-за чего неясно, были ли эти дополнительные стороны преднамеренным выбором дизайна для долговечности или просто счастливой случайностью.

Новости о пирамидах

Древние пирамиды являются наиболее синонимичными с Египтом, но самая большая в мире коллекция пирамид на самом деле принадлежит другой, менее посещаемой стране.

Судан, имеющий где-то от 220 до 255 пирамид, стоящих на его границах, находится на вершине списка. Гранича с Египтом, африканская страна легко затмевает общее количество своего соседа, которое является предметом спора, но, вероятно, достигает где-то 118.

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